Stand: 02.06.2022 17:22 Uhr Fassade beschmiert: Polizei räumt Audimax

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag das Audimax der Universität Hamburg geräumt. Umweltaktivisten und -Aktivistinnen der "Letzten Generation" hatten das Gebäude seit Montag besetzt - und wurden bislang geduldet. Sie fordern mehr Umwelt-Engagement der Uni. Weil sie die Fassade des Uni-Gebäudes am Donnerstag allerdings mit Farbe beschmierten, hat die Uni-Leitung Strafanzeige gestellt. Zwei Züge der Bereitschaftspolizei rückten an und trugen die Aktivisten und Aktivistinnen aus dem Gebäude. | Sendedatum NDR 90,3: 02.06.2022 17:00

