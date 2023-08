Stand: 15.08.2023 15:57 Uhr Farmsen-Berne: Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

In Farmsen-Berne hat die Polizei mehrere mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Zivilfahnder hatten in der Nacht zum Dienstag ein verdächtiges Treffen beobachtet. Sie kontrollierten drei Beteiligte und fanden etwas Kokain, Marihuana und 500 Euro Bargeld. Als die Polizei das Haus eines Verdächtigen durchsuchte, stellten sie insgesamt knapp zwei Kilogramm Drogen sicher. Außerdem fanden sie noch fast 14.000 Euro Bargeld. In dem Haus wurden zwei weitere Männer festgenommen.

