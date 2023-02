Stand: 11.02.2023 07:31 Uhr Farmsen-Berne: Mann flieht nach Tankstellenüberfall

Im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne ist am Freitagabend eine Tankstelle überfallen worden. Laut Polizei bedrohte der Täter einen Angestellten der Tankstelle am Pezolddamm mit einem Messer. Dann griff er in die Kasse und konnte mit seiner Beute flüchten. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach dem Täter - bislang erfolglos.

