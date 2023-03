Stand: 06.03.2023 20:59 Uhr Farmsen-Berne: Gartenlaube bei Brand zerstört

Bei einem Brand in einem Kleingartenverein in Farmsen-Berne ist am Sonntagabend eine Laube komplett zerstört worden. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen im Kleingartenverein Ostende an der Straße Tonndorfer Strand eintrafen, brannte die Laube bereits lichterloh. Beim Löschen mussten die 25 Feuerwehrleute besonders vorsichtig sein, weil sich in der Laube mehrere Gasflaschen befanden. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun das Landeskriminalamt.

