Farmsen-Berne: Brand in Mehrfamilienhaus Stand: 30.09.2020 09:29 Uhr Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne sind mehrere Menschen verletzt worden. Das Feuer brach in einer Dachgeschosswohnung des Hauses im Zamenhofweg aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Mittwochmorgen machten sich mehrere Personen an einem Fenster der Wohnung bemerkbar. Die Rettungskräfte mussten zwei Familien mit insgesamt acht Personen aus dem Mehrfamilienhaus retten, darunter zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Sieben Menschen kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. 17 weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen.

Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Am Brandort müssen die Einsatzkräfte nun letzte Glutnester löschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.09.2020 | 09:00 Uhr