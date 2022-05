Stand: 21.05.2022 06:52 Uhr Farbanschlag auf das polnische Konsulat in Hamburg

Unbekannte haben in der Nacht das polnische Generalkonsulat in Steilshoop mit Farbe beschmiert. In einer Nebenstraße brannten zudem Reifen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus. Drei Verdächtige wurden zunächst festgenommen, dann aber wieder freigelassen. | Sendedatum NDR 90,3: 22.05.2022 07:00