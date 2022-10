Stand: 21.10.2022 12:00 Uhr Farbanschlag auf Harburger SPD-Parteibüro

Unbekannte haben am Freitagvormittag das SPD-Kreisbüro in Harburg mit Farbeimern beworfen. Ein Mitarbeiter des Büros in der Julius-Ludowieg-Straße entdeckte rote und pinkfarbene Farbspuren an zwei Fenstern und rief die Polizei. Der Staatsschutz ermittelt. Weil das Gebäude eindeutig als SPD-Büro zu erkennen ist, vermuten Ermittlerinnen und Ermittler einen politisch motivierten Angriff. Die Polizei sucht Zeugen.

