Stand: 31.01.2025 12:44 Uhr Farbanschlag auf Hamburger CDU-Zentrale am Leinpfad

Auf die Hamburger CDU-Parteizentrale am Leinpfad in Winterhude hat es einen Farbangriff gegeben. Unbekannte haben blaue und schwarze Farbbeutel an die Fassage geworfen. Außerdem wurde ein Banner mit dem Schriftzug „Hier sitzen die Straftäter – CDU raus“ über dem Eingang aufgehängt. CDU-Chef Dennis Thering reagierte empört, die CDU solle mundtot gemacht werden.

