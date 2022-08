Stand: 07.08.2022 20:05 Uhr Fans besuchen weiter Grab von Uwe Seeler

Wenige Tage nach der Beisetzung von Uwe Seeler besuchten auch am Sonntag wieder zahlreiche Fans sein Grab auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Die Fans gedachten der Fußball-Ikone, legten Blumen nieder und zündeten Grablichter an. Auf dem weit-läufigen Ohlsdorfer Friedhof war das Grab für einige Besucherinnen und Besucher nicht einfach zu finden. Etwas versteckt liegt die Ruhestätte Uwe Seelers neben dem "Garten der Frauen". Am Mittwoch findet die offizielle Trauerfeier im Volksparkstadion statt.| Sendedatum NDR Hamburg Journal: 07.08.2022 19:30