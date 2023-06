Stand: 04.06.2023 12:00 Uhr Falscher Alarm am Hamburger Flughafen

Aufregung am Hamburger Flughafen am Sonntagvormittag: In einem Flieger aus der Schweiz war bei Reinigungsarbeiten ein Wecker gefunden worden. Vorsichtshalber wurden Entschärfer der Bundespolizei alarmiert, diverse Feuerwehr-Fahrzeuge rasten auf das Rollfeld. Nach kurzer Prüfung stellte sich heraus: Es handelte sich um einen gewöhnlichen Wecker, nach einer Stunde wurden alle Absperrungen wieder aufgehoben.

