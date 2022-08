Stand: 25.08.2022 17:20 Uhr Falsche Spendensammler an der Haustür

In Hamburg sind derzeit offenbar wieder illegale Spendensammler unterwegs. Sie klingeln an der Haustür und geben vor, vom Blinden- und Sehbehindertenverein zu kommen. Aus den vergangenen Tagen sind mehrere Fälle aus Blankenese bekannt. Der Blinden- und Sehbehindertenverein weist darauf hin, dass seine Mitarbeitenden keine Spendengelder an der Haustür sammeln. | Sendedatum NDR 90,3: 25.08.2022 17:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 25.08.2022 | 17:00 Uhr