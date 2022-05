Stand: 06.05.2022 19:47 Uhr Falsche Postboten in Lurup: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall in Lurup sucht die Polizei Zeugen und Zeuginnen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten sich am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr als Paketboten ausgegeben. Im Kleiberweg klingelten die beiden an einer Haustür, übergaben dem 57-jährigen Bewohner ein Paket und griffen ihn an. Als er um Hilfe rief, kam sein Sohn. Dadurch ließen die Täter ab. Laut Polizei sind sie Anfang bis Mitte 20 Jahre alt und trugen schwarze Kleidung und gelbe Warnwesten. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 06.05.2022 19:30

