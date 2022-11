Stand: 10.11.2022 19:00 Uhr Falsche Impfpässe laut BGH-Urteil Urkundenfälschung

Das Landgericht Hamburg muss einen Fall von Impfpassfälschung nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Donnerstag neu verhandeln. Im konkreten Fall hatte eine Kammer einen Angeklagten vom Vorwurf der Fälschung von Gesundheitszeugnissen freigesprochen, obwohl er gegen Geld insgesamt 19 falsche Coronanachweise ausgestellt hatte. Begründet wurde der Freispruch unter anderem damit, dass die falschen Nachweise nicht gegenüber Behörden sondern etwa in Restaurants genutzt wurden. Der BGH erklärte nun in Leipzig, dass in diesen Fällen Urkundenfälschung vorliegen könne.

