Stand: 27.03.2024 18:00 Uhr Falschabbieger verursacht Autounfall in Borgfelde

In Borgfelde sind am Mittwoch drei Pkw kollidiert. Der 49-jährige Fahrer eines Seat versuchte am Mittwochvormittag stadtauswärts von der Borgfelder Straße in die Burgstraße zu fahren, was allerdings verboten ist. Er kollidierte mit einem Opel Corsa und einem VW-Lieferwagen. Die 25-jährige schwangere Fahrerin klagte über Schmerzen im Unterleib. Der 30 Jahre alte Fahrer des Lieferwagen klagte über Schmerzen in der Brust. Beide kamen ins Krankenhaus. Für zwei Stunden war die Kreuzung daraufhin gesperrt.

