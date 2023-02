Fall Ibrahim A.: Sondersitzung des Justizausschusses in Hamburg Stand: 15.02.2023 07:40 Uhr Der Justizausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft setzt heute seine Beratungen zur tödlichen Messerattacke von Brokstedt in einer Sondersitzung fort.

Nach Bekanntwerden von Äußerungen des mutmaßlichen Täters Ibrahim A. mit islamistischem Bezug hatten sich alle Fraktionen dafür ausgesprochen, die Sitzung vorzuziehen - ursprünglich war dies erst für den 23. März geplant.

Zwei Menschen in Regionalzug getötet

Der 33 Jahre alte Palästinenser Ibrahim A. soll am 25. Januar im Regionalzug von Kiel nach Hamburg andere Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei junge Menschen getötet haben. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Wenige Tage vor der Tat war A. aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden. Anderthalb Wochen nach der Tat war bekannt geworden, dass sich A. im August in der Haft gegenüber Justizvollzugsbediensteten mit dem islamistischen Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, verglichen haben soll.

Opposition: Vorwürfe gegen Justizsenatorin Gallina

Abgeordnete der Opposition hatten Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) daraufhin vorgeworfen, dies dem Ausschuss bei seiner ersten Befassung am 2. Februar verschwiegen zu haben. "Entscheidende Informationen" wurden dem Ausschuss vorenthalten, meinte etwa die CDU. Die Senatorin hatte hingegen "ermittlungstaktische Gründe" geltend gemacht.

Auch Linke und AfD üben Kritik

Die Linke findet, dass psychische Ausfälligkeiten des Mannes zu wenig Beachtung fanden. Die AfD beklagt, dass der Mann nicht abgeschoben wurde und macht vor allem Kommunikationsfehler dafür verantwortlich. Unklar ist allerdings, ob das überhaupt möglich gewesen wäre, weil der Palästinenser staatenlos ist.

Zur Ausschusssitzung kommen wohl auch Vertreterinnen und Vertreter aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Ibrahim A. war vor seiner Haft in Hamburg nämlich bereits in Köln wegen Straftaten verurteilt worden und war zuletzt in Kiel gemeldet.

