"Fairness-Zonen" für Radfahrer und Fußgänger in Eimsbüttel

Stand: 19.02.2021 17:01 Uhr

Das Bezirksamt Hamburg-Eimsbüttel hat am Freitag an der Hoheluftbrücke einen Verkehrsversuch gestartet. In drei Phasen sollen die Konflikte zwischen Fußgängern, Fußgängerinnen und Radfahrenden entschärft werden.