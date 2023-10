Fahrzeug brennt im Elbtunnel: Verkehr in beide Richtungen gesperrt Stand: 19.10.2023 10:37 Uhr Auf der A7 in Hamburg ist ein Auto im Elbtunnel in Brand geraten. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt.

"In der ersten Röhre Richtung Norden steht ein Fahrzeug in Vollbrand", sagte ein Sprecher am Donnerstagvormittag der Verkehrsleitstelle der Deutschen Presse-Agentur. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Noch ist unklar, wie das Feuer ausgebrochen ist und ob dabei jemand verletzt wurde.

Elbtunnel wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Erste Verkehrsinfos hatten Polizei und Feuerwehr auf X, früher Twitter, gepostet. Der Elbtunnel wurde in beide Richtungen gesperrt. Das sei bei einem Brandalarm ganz normales Prozedere, so die Polizei. Zudem wurde Walderseestraße in Bahrenfeld gesperrt. Der Verkehr wird derzeit abgeleitet und die Auffahrt Othmarschen wird geräumt. Weitere Informationen folgen.

Zehn Kilometer Stau ab Dreieck Südwest

Derzeit staut es sich in Richtung Norden auf zehn Kilometern ab dem Dreieck Südwest. Der Elbtunnel sollte weiträumig umfahren werden.

