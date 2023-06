Fahrradsternfahrt in Hamburg wirbt für Verkehrswende

Stand: 17.06.2023 15:55 Uhr

Der Verein "Mobil ohne Auto" hat für am Sonntag zu einer Fahrradsternfahrt in Hamburg aufgerufen. Teilnehmende aus der Hansestadt und Umgebung fahren auf fünf Hauptrouten in die Innenstadt, wie der Verein mitteilte.