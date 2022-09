Stand: 10.09.2022 20:29 Uhr Fahrradsternfahrt gegen "Vertrag für Hamburgs Stadtgrün"

Mehrere Bürgerinitiativen haben am Sonnabend mit einer Fahrradsternfahrt gegen den "Vertrag für Hamburgs Stadtgrün" protestiert, in dem der Senat den Erhalt des Grünanteils in der Stadt garantiert. Durch Ausgleichsflächen und Ausnahmeregelungen ist es aber trotzdem möglich, auch große Naturräume zu bebauen. Rund 300 Demonstrierenden versammelten sich zur Abschlusskundgebung auf dem Rathausmarkt. Sie forderten einen sofortigen Planungsstopp für alle Bauprojekte, die Naturräume zerstören. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 10.09.2022 19:30

