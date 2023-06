Fahrrademo und A1-Baustelle: Sonntag Staugefahr in Hamburg Stand: 16.06.2023 15:37 Uhr Auch an diesem Wochenende könnte es wieder besonders eng auf vielen Hamburger Straßen werden. Am Sonntag gibt es eine neue Baustelle und eine Fahrraddemo.

Tausende Radfahrer und Radfahrerinnen werden am Sonntag zur Fahrradsternfahrt in Hamburg erwartet. "Mobil ohne Auto!" heißt das Motto. Die Teilnehmenden werden entlang mehrerer definierter Zubringerstrecken in Richtung Stadtmitte fahren und anschließend eine Ringstrecke im Innenstadtbereich gemeinsam absolvieren.

Zwei Spuren zwischen Stillhorn und Dreieck Norderelbe gesperrt

Eine der Demo-Routen wird nach Angaben der Autobahn GmbH zeitweise auch über die B75 und die A255 zu den Elbbrücken führen. Diese Strecke ist am Sonntag aber auch von einer Sperrung für eine Fahrbahnreparatur auf der A1 teilweise betroffen. Saniert werden sollen auf der A1 die beiden Fahrstreifen, die zwischen der Anschlussstelle Stillhorn und dem Dreieck Norderelbe in Richtung Hamburg-Centrum zur A255 führen. Das sind die beiden linken Spuren. Sie sollen von Mitternacht bis 22 Uhr am Sonntagabend gesperrt werden. Die beiden rechten Fahrstreifen in Richtung Lübeck/Berlin bleiben frei.

Zwei statt vier Spuren in Richtung City und Lübeck-Berlin

Reisende mit Ziel Hamburg-Centrum rät die Autobahn GmbH, auf der A1 zu bleiben und ab der Anschlussstelle Billstedt über die B5 in die Innenstadt zu fahren. Die sonst übliche Umleitung über die parallel verlaufende B75 ist wegen der Fahrradsternfahrt nicht möglich. Das bedeutet, dass dem gesamten Verkehr in Richtung Innenstadt sowie Lübeck/Berlin statt vier nur zwei Spuren zur Verfügung stehen.

