Fahrradanhänger mit Kleinkind rollt auf U-Bahn-Gleise Stand: 16.12.2022 12:06 Uhr Zwei Unfälle an Bahngleisen haben am Freitagmorgen die Rettungskräfte in Hamburg beschäftigt: Erst wurde ein Mann auf freier Strecke in Stellingen von einer S-Bahn angefahren. Dann rollte am Berliner Tor ein Fahrradanhänger auf die Gleise - mit einem Kleinkind darin.

Große Aufregung am Bahnsteig in der U-Bahn-Station Berliner Tor um kurz vor 9 Uhr: Eine Frau war dort mit einem Fahrradanhänger unterwegs, darin ein zweijähriges Kleinkind. Plötzlich stürzte der Anhänger auf die Gleise. Die umstehenden Fahrgäste reagierten sofort, sprangen ins Gleisbett und hoben den Anhänger zurück auf den Bahnsteig, bevor ein Zug kam. Das Kind kam mit einer Platzwunde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Mann von S-Bahn angefahren

Und am frühen Morgen ist ein 35-Jähriger zwischen Langenfelde und Stellingen auf freier Strecke von einer S-Bahn angefahren worden. Der vermutlich betrunkene Mann war um kurz nach 5 Uhr bei Minusgraden auf dem Gleis unterwegs. Der Fahrer der S21 nahm den Leichtverletzten nach der Kollision kurzerhand im Zug mit bis nach Stellingen, wo sich Rettungskräfte weiter um ihn kümmerten. Der 35-Jährige erlitt lediglich Prellungen, Hautabschürfungen und eine Gehirnerschütterung.

