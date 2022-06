Stand: 27.06.2022 19:58 Uhr Fahrrad und SUP-Board gefunden: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Fund eines Elektro-Fahrrads samt Tasche für ein Stand-Up-Paddling-Brett sucht die Polizei Zeugen und Zeuginnen. Eine Streife hatte in den frühen Morgenstunden am vergangenen Donnerstag die Gegenstände am Eichenpark an der Alster entdeckt. Die Polizei suchte zunächst nach einer verunglückten Person, konnten aber niemanden finden. Die Ermittler und Ermittlerinnen bitten nun um Hinweise, wem Fahrrad und Tasche gehören und ob am Mittwochbbend ein Paddler am Eichenpark gesehen wurde, der sein Board aufgepumpt hatte. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 27.06.2022 19:30

