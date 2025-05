Stand: 17.05.2025 21:24 Uhr Fahrrad-Demo für Tempo-30-Zone in Harburg

Mit einer Fahrrad-Demo haben sich am Sonnabendvormittag etwa 70 Harburgerinnen und Harburger für eine Tempo-30-Zone in der Heimfelder Straße eingesetzt. Sie fordern die Zone nicht für die ganze Straße, sondern für einen gut 900 Meter langen Streckenabschnitt. Bislang hatte das zuständige Polizeikommissariat das Anliegen abgelehnt, um den Verkehrsfluss nicht einzuschränken. Die Heimfelder Straße nutzen etwa 6.000 Autos am Tag. Aufgerufen zu der Demo hatte der Fahrradclub ADFC.

