Fahrer flüchtet vor der Polizei und landet im Schaufenster Stand: 02.03.2023 13:31 Uhr Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei endete für einen Autofahrer in einem Schaufenster in der Mönckebergstraße. Vorher hatte der 45-Jährige beinahe mehrere Unfälle in der Hamburger Innenstadt verursacht.

Polizeibeamte und -beamtinnen wollten das Fahrzeug in der Nacht zu Donnerstag in der Innenstadt kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und raste am Hauptbahnhof über eine rote Ampel. Kurz darauf mussten ein anderes Auto und ein HVV-Bus dem Wagen in der Mönckebergstraße ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Als der 45-jährige Fluchtfahrer abrupt in die Bergstraße abbiegen wollte, brach sein Kombi aus. Das Fahrzeug riss ein Verkehrsschild um und knallte in das Schaufenster.

Kein Führerschein, aber 1,7 Promille

Der Fahrer wollte sich allerdings noch immer nicht geschlagen geben und flüchtete zu Fuß weiter. Ein Polizist war schneller und brachte den Mann nach kurzer Verfolgung zu Boden. Ein Alkoholtest zeigte bei dem Fahrer 1,7 Promille an, geprüft wird noch, ob er auch andere Drogen konsumiert hatte. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Die Beifahrerin des Mannes wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

