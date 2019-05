Stand: 11.05.2019 09:32 Uhr

Fahrdienst Moia zählt mehr als 60.000 Buchungen

Seit einem knappen Monat ist der Elektro-Fahrdienst Moia unterwegs. 100 E-Vans fahren seitdem die Hamburger auf Bestellung durch die Stadt. Jetzt zieht das Unternehmen eine erste Bilanz.

Gut 60.000 Buchungen hat Moia in den ersten dreieinhalb Wochen verzeichnet. Damit ist der Fahrdienst sehr zufrieden, sagt Moia-Sprecher Christoph Ziegenmeyer. Aktuell liegt die Sharing-Quote, also der Anteil der Fahrten, bei denen zwei oder mehr Kunden befördert werden, bei 60 Prozent, auch das sei für den Anfang sehr gut, sagt Ziegenmeyer.

Ärger über die kleine Flotte

Ärgerlich sei alleine die Tatsache, dass der deutlich höhere Bedarf mit der kleinen Flotte nicht gedeckt werden könne: "Wir haben viel mehr Anfragen, als wir bedienen können. Wir sind aktuell mit 100 Fahrzeugen in 200 Quadratkilometern unterwegs und dürfen vorerst auch nur 200 Fahrzeuge auf die Straße bringen. Das ist definitiv zu wenig, um wirklich einen Unterschied in der Stadt herbeiführen zu können", so Ziegenmeyer.

An Werktagen von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts im Einsatz

Moia-Fahrten können ausschließlich mit einer App gebucht werden. Der Fahrpreis liegt etwas höher als bei U-Bahn- und Bus-Tickets und ist etwas günstiger als eine Taxifahrt. Eine Fahrt soll laut Unternehmen im Durchschnitt sechs bis sieben Euro kosten. Moia will an Werktagen von 5 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts fahren, an Wochenenden und Feiertagen durchgehend.

