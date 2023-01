Stand: 02.01.2023 06:30 Uhr Fahrdienst Moia weitet Angebot in Hamburg aus

Der Fahrdienst Moia hat sein Angebot in Hamburg ausgeweitet - auf jetzt 270 Kilometer. Die Moia-Busse sind jetzt auch in den Stadtteilen Rahlstedt, Meiendorf, Jenfeld, Billstedt, Billbrook, Osdorf, Lurup und in Wilhelmsburg unterwegs. Erstmals werden als Pilotprojekt auch 29 Bushaltestellen der Hochbahn angefahren. Fahrgäste mit HVV-Abo-Karten bekommen pro Buchung einen Euro Rabatt.

