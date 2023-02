Stand: 26.02.2023 19:30 Uhr Fahndung nach Überfall auf 84-Jährige in Rahlstedt

In Rahlstedt hat ein Unbekannter am Sonnabendvormittag eine 84-Jährige in ihrem Haus überfallen. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Mann hatte die Frau nach dem Weg gefragt und unter einem Vorwand das Haus betreten. Dort griff er die Rentnerin an und forderte Bargeld. Die Frau konnte sich in einem Zimmer einschließen und die Polizei rufen. Der Mann flüchtete mit einer kleinen Summe. Die Polizei sucht nun einen rund 30 Jahre alten, 1,60 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren, weißem Kapuzenpullover und schwarzer Bomberjacke.

