Fahndung: Unbekannter belästigt 19-Jährige in Hamburg-Wandsbek

Die Hamburger Polizei ermittelt nach einem Überfall mit sexueller Belästigung in Wandsbek. In der Nacht zum 20. Juli ist eine 19-Jährige von einem Mann angesprochen und zu Boden gerissen worden. Er nahm laut Polizei sexuelle Handlungen an ihr vor und konnte entkommen. Der Verdächtige ist höchstens 30 Jahre alt, hat laut Polizei südländisches Aussehen und einen Vollbart - nach ihm wird mit einem Phantombild gefahndet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

