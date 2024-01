Stand: 22.01.2024 08:30 Uhr Faeser will verstärkt gegen Drogenhandel in Häfen vorgehen

Der Hamburger Hafen ist ein großer Umschlagplatz für Drogenhändler. Dagegen will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgehen. Sie hat in den Zeitungen der Funke-Gruppe einen verstärkten Kampf gegen den internationalen Drogenhandel angekündigt. Behörden mehrerer Länder sollen sich enger abstimmen und Hafenbeschäftigte sich nicht von Drogenkartellen einspannen lassen. Für Mai ist eine Konferenz in Hamburg geplant - mit mehreren EU-Partnern und Staaten aus Südamerika, wo viel Rauschgift herkommt.

