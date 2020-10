Stand: 15.09.2019 09:55 Uhr Fähre und Sportboot kollidieren bei Cruise Days

Während der Parade der Cruise Days am Sonnabend sind eine Hafenfähre der HADAG und ein Sportboot vor dem Anleger in Altona zusammengestoßen. Das 15 Meter lange Sportboot wurde dabei so schwer beschädigt, dass es laut Feuerwehr drohte, zu sinken.

Mensch verletzt sich an Hand

Die acht Passagiere seien von Booten der DLRG und der Wasserschutzpolizei gerettet worden. Das Sportboot wurde demnach an einer Kaimauer gesichert. Die Fähre hatte nach der Kollision nur einige Kratzer. Ein Mensch erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Grund für den Zusammenstoß war nach Angaben der Feuerwehr am Samstagabend noch unklar.

