Stand: 14.04.2022 19:03 Uhr FDP-Landeschef Kruse klagt nicht gegen Hamburger Hotspot-Regelung

Der FDP-Landesvorsitzende Michael Kruse will nun doch nicht gegen die Hotspot-Regelung in Hamburg klagen. Ein von ihm beauftragter Anwalt habe die Aussichten einer Klage gegen die Corona-Maßnahme "zum jetzigen Zeitpunkt als nicht sehr aussichtsreich" beurteilt, teilte Kruse am Donnerstagabend mit. Am Mittwoch war die AfD mit ihrem Eilantrag gegen die Hamburger Hotspot-Regelung gescheitert. | Sendedatum NDR 90,3: 14.04.2022 20:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.04.2022 | 20:00 Uhr