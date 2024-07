FDP-Abgeordnete Treuenfels wechselt zur Hamburger CDU Stand: 11.07.2024 12:27 Uhr Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering ist eine Überraschung gelungen. Die fraktionslose FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Treuenfels ist zur CDU gewechselt und soll bei der Bürgerschaftswahl Listenplatz zwei bekommen.

"Ich freue mich sehr, dass uns als CDU Hamburg ein wirklicher Coup gelungen ist. Das wird die CDU auf jeden Fall stärken, nach vorne bringen", sagte Thering. Anna von Treuenfels habe am Donnerstagmorgen ihren Beitritt zur CDU erklärt. Die 62-Jährige trat aus der FDP aus und soll bei der anstehenden Bürgerschaftswahl auf Listenplatz 2 der CDU kandidieren - gleich hinter Thering, dem Spitzenkandidaten. Bereits am Montagmorgen sei eine Sonderfraktionssitzung geplant, bei der die bislang fraktionslose Bürgerschaftsabgeordnete sofort in die CDU-Fraktion aufgenommen werden soll.

Treuenfels: FDP-Themen nicht vertretbar

Treuenfels begründete ihren Wechsel unter anderem damit, dass sie vor allem auf Bundesebene die Positionen der FDP in der Ampelkoalition nicht mehr vertreten könne. Sie zählte dazu etwa die Cannabis-Regelung, das Bürgergeld oder verkürzte Einbürgerungsfristen. Sie habe lange über einen Wechsel nachgedacht. "Der Schritt ist mir zwar nicht leicht gefallen, aber ich gehe aus voller Überzeugung", so Treuenfels.

Thering und Treuenfels sind seit einigen Monaten über den Wechsel im Gespräch.

Weitere Informationen CDU will wieder stärkste Kraft in Hamburg werden Hamburgs CDU-Chef Thering will seine Partei zurück in die Erfolgsspur führen. Dabei setzt er vor allem auf die Themen Sicherheit, Verkehr und Wirtschaft. (05.04.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.07.2024 | 13:00 Uhr