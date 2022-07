Stand: 03.07.2022 16:34 Uhr FC St. Pauli startet ins Trainingslager nach Südtirol

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist am Sonntag ins Trainingslager nach Südtirol gereist. Bis zum 10. Juli wird sich das Team von Trainer Timo Schultz in der Gemeinde St. Leonhard in der Region Passeiertal auf die neue Saison vorbereiten. Am kommenden Sonnabend steht für die Kiezkicker ein Härtetest gegen den kroatischen Erstligisten NK Istra auf dem Programm. | Sendedatum NDR 90,3: 03.07.2022 16:30