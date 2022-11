Stand: 15.11.2022 19:12 Uhr FC St. Pauli zieht Bilanz nach enttäuschender Hinrunde

Für den FC St. Pauli ist die Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga enttäuschend verlaufen. Trainer Timo Schultz hat am Dienstag drei Bereiche genannt, in denen sich die Kiezkicker im kommenden Jahr dringend verbessern müssen: Die Auswärtsschwäche muss abgestellt werden, die individuellen Fehler in der Abwehr müssen aufhören und St. Pauli muss selbst mehr Tore schießen. Lösen will Schultz das, indem er noch konsequenter Leistung einfordert, aber auch durch die Verpflichtung von Neuzugängen. Für die Mannschaft beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde bereits am 9. Dezember.

