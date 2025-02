Stand: 08.02.2025 12:04 Uhr FC St. Pauli will Serie auch in Leipzig ausbauen

Der FC St. Pauli will am Sonntag in der Fußball-Bundesliga bei Favorit RB Leipzig punkten. Drei Spiele in Folge haben die Kiezkicker zuletzt nicht verloren. "Wir wollen in Leipzig mit breiter Brust in die Partie gehen und unsere Serie ausbauen", sagte Trainer Alexander Blessin. Verzichten muss der FC St. Pauli auf Verteidiger Manos Saliakas und auf Stürmer Morgan Guilavogui - sie werden wegen Verletzungen wochenlang fehlen. In der Abwehr dürfte Neuzugang Siebe van der Heyden zu seinem ersten Startelfeinsatz kommen, für den Angriff stehen Dapo Afolayan, Elias Saad oder Scott Banks bereit.

