Stand: 18.05.2022 15:10 Uhr FC St. Pauli verpflichtet griechischen Verteidiger Saliakas

Der FC St. Pauli hat den griechischen Nationalspieler Manolis Saliakas verpflichtet. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselt ablösefrei vom Erstligisten PAS Giannina ans Millerntor. In der laufenden Spielzeit stand Saliakas, abgesehen von zwei Play-off-Begegnungen, in allen Partien seines Vereins in der Startformation. Für sein Land kam er bislang zwei Mal zum Einsatz. Er ist nach Mittelfeldmann Connor Metcalfe der bislang zweite Zugang der Kiezkicker. | Sendedatum NDR 90,3: 18.05.2022 16:30

