Stand: 12.10.2023 16:16 Uhr FC St. Pauli spielt 3:3 im Test bei Werder Bremen

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat in einem torreichen Testspiel bei Bundesligist Werder Bremen 3:3 (1:1) gespielt. Für die Gastgeber trafen am Donnerstag auf Platz 11 in der Nähe des Weserstadions Justin Njinmah (3.), Jens Stage (54.) und Dawid Kownacki (58., Foulelfmeter). Die Hamburger hatten die Partie zwischenzeitlich durch einen Foulelfmeter von Marcel Hartel (12.) und Elias Saad (50.) gedreht. Saad (65.) sorgte dann auch für den Schlusspunkt in einem abwechslungsreichen Spiel. Stürmer Simon Zoller feierte sein Debüt bei den Kiezkickern.

