FC St. Pauli schlägt weniger Polizei bei Fußballspielen vor

Der FC St. Pauli hat einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht. Im Kampf gegen Gewalt am Rande von Fußballspielen regt Vereinschef Oke Göttlich an, weniger Polizistinnen und Polizisten einzusetzen. Göttlich verweist auf ein Projekt in Baden-Württemberg, wo die Zahl der Verletzten und Strafanzeigen zurückgegangen ist, obwohl die Polizei weniger Kräfte eingesetzt hat. Die Innenbehörde zeigt sich skeptisch. Die Vorstellung, man müsse nur die Polizei abziehen und dann gebe es beim Fußball keine Gewalt mehr, sei naiv.

