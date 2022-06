Stand: 11.06.2022 16:58 Uhr FC St. Pauli präsentiert neuen Torwarttrainer

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den international erfahrenen Torwarttrainer Marco Knoop verpflichtet. Das gaben die Hamburger am Sonnabend bekannt. Der 43-jährige Knoop arbeitete zuletzt für den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland und war davor bei Fenerbahce Istanbul in der Türkei tätig. In Deutschland trainierte er unter anderem die Nachwuchskeeper von Borussia Dortmund, RB Leipzig und des VfL Bochum. "Der FC St. Pauli hat eine unglaubliche Fankultur und steht für Werte, mit denen auch ich mich identifiziere", sagte Knoop. | Sendedatum NDR 90,3: 11.06.2022 16:30