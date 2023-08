Stand: 10.08.2023 16:30 Uhr FC St. Pauli leiht Stürmer Banks von Crystal Palace aus

Der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat einen neuen Stürmer ausgeliehen. Der Schotte Scott Banks kommt für ein Jahr vom englischen Erstligisten Crystal Palace. Banks ist U-21-Nationalspieler in Schottland. "Banks bringt ein sehr gutes Gesamtpaket mit, womit er unsere offensiven Möglichkeiten nochmals erweitert", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

