Stand: 02.01.2023 13:44 Uhr FC St. Pauli ins Trainingslager nach Spanien gereist

Der FC St. Pauli ist in sein Wintertrainingslager gereist. Dem St.-Pauli-Tross gehören zunächst vier Torhüter und 25 Feldspieler an. Die Mannschaft will sich eine Woche lang im spanischen Benidorm auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Der HSV beginnt am Montag sein erstes Training nach der Winterpause im Volkspark.

