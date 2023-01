Stand: 19.01.2023 13:53 Uhr FC St. Pauli holt Stürmer Afolayan von den Bolton Wanderers

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat eine gute Woche vor dem Auftakt der Rückrunde noch einen Stürmer verpflichtet. Wie der Club am Donnerstag bekannt gab, kommt der 25-jährige Oladapo Afolayan vom englischen Drittligisten Bolton Wanderers. Über die Ablösesumme und die Vertragsdauer vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler sagte: "Mit seiner Dynamik und Dribbelstärke verfügt er über Qualitäten im offensiven Duell, ist aber auch ball- und passsicher." Am Sonnabend steht am Millerntor (13.30 Uhr) das letzte Testspiel gegen den dänischen Erstligisten FC Midtjylland auf dem Programm.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.01.2023 | 12:00 Uhr