Stand: 04.04.2022 15:12 Uhr FC St. Pauli hält bis Saisonende an 2G-Regel bei Heimspielen fest

Beim Kiezclub gilt bei den restlichen Heimspielen weiterhin die 2G-Regel. Das gab der FC St. Pauli am Montag bekannt. Damit dürfen nur Zuschauerinnen und Zuschauer ins Millerntor-Stadion, die mindestens doppelt geimpft sind - oder genesen und geimpft. "Diese Entscheidung bleibt bis zum Ende der Saison 2021/22 unabhängig von den gesetzlichen Entwicklungen in Hamburg oder auf Bundesebene", heißt es in der Vereinsmitteilung. Außerdem appelliert der Verein an alle Besucherinnen und Besucher, im Sinne der Eigenverantwortung die FFP2-Maske nur auf den Sitz- und Stehplätzen abzunehmen. | Sendedatum NDR 90,3: 04.04.2022 16:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.04.2022 | 16:00 Uhr