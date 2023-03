Stand: 24.03.2023 16:54 Uhr FC St. Pauli gewinnt Testspiel gegen Hannover 96

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Freitag ein Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten Hannover 96 gewonnen. Die Hamburger setzten sich in Norderstedt am Freitagnachmittag gegen die Niedersachsen mit 2:0 (0:0) durch. Luca Zander (51. Minute) brachte die Hamburger in Führung, Oladapo Afolayan (87.) erhöhte kurz vor Spielende.

