Stand: 15.06.2022 18:14 Uhr FC St. Pauli: Wieckhoff bleibt, Viet geht

Fußball-Zweitligist Der FC St. Pauli hält an seinem Verteidiger-Talent Jannes Wieckhoff fest. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wurde der zum Ende des Monats auslaufende Vertrag des 21-Jährigen verlängert. Wieckhoff ist seit 2012 im Verein und durchlief alle Nachwuchsteams. Der Rechtsverteidiger war in den vergangenen beiden Jahren häufig verletzt. Mittelfeldspieler Christian Viet wechselt derweil zum Ligakonkurrenten Jahn Regensburg. Viet war in der vergangenen Saison an die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund ausgeliehen. | Sendedatum NDR 90,3: 15.06.2022 16:30