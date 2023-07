Stand: 09.07.2023 18:38 Uhr FC St. Pauli: Überzeugender Sieg im Testspiel gegen Austria Lustenau

Der FC St. Pauli hat auch sein viertes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Hamburger kamen am Sonntag in Sankt Martin in Südtirol zu einem souveränen 7:1 (5:1) gegen den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau. Der FC St. Pauli befindet sich im Trainingslager im Passeiertal in Südtirol. Am kommenden Sonnabend spielt die Mannschaft noch gegen den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld.

