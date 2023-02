Stand: 24.02.2023 11:08 Uhr FC St. Pauli: Hochrisikospiel gegen Rostock am Millerntor

Am Sonntag tritt Hansa Rostock am Millerntor an. Die Partie beim FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga gilt als Hochrisikospiel. Es werden rund 3.000 Hansa Fans erwartet, die vermutlich für eine aufgeheizte Stimmung sorgen werden. Das Stadion ist ausverkauft. Zwischen dem Gästeblock und dem Heimbereich ist eine Pufferzone eingerichtet, in der Sitze leer bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 24.02.2023 | 11:00 Uhr