FC St. Pauli: 0:0 im Testspiel gegen dänischen Erstligisten

Fußball-Zweitligist FC St.Pauli hat die Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt am kommenden Wochenende bestanden. Im Testspiel gegen den dänischen Erstligisten FC Midtjylland gab es am Sonnabend ein 0:0. Die Hamburger stehen auf Tabellenplatz 15 - und nur einen Zähler vor Schlusslicht SV Sandhausen. Am 29. Januar startet für die Mannschaft beim 1. FC Nürnberg die zweite Saisonhälfte.

