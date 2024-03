FAQ: Ihre Fragen zur neuen NDR Hamburg App

Öffnen Sie den Messenger und tippen Ihre Nachricht in das Textfeld am unteren Bildschirmrand. Wenn Ihre Nachricht fertig ist, verschicken Sie diese mit dem Pfeil rechts neben dem Textfeld.

Öffnen Sie den Messenger und tippen entweder auf das Kamerasymbol am unteren Bildschirmrand oder auf das Pluszeichen links unten und wählen dann "Kamera". Machen Sie das Foto. Wenn Sie das Foto erneut aufnehmen wollen, tippen Sie auf "Wiederholen". Wenn Sie das Foto verschicken wollen, tippen Sie auf "Foto benutzen". Bestätigen Sie im Kontrollfeld, dass Sie sämtliche Nutzungsrechte an dem Foto haben und dass der Norddeutsche Rundfunk die Aufnahme in seinen Angeboten nutzen darf. Setzen Sie dafür einen Haken links neben die Foto-Vorschau. Tippen Sie anschließend auf "Abschicken".

Öffnen Sie den Messenger und tippen auf das Pluszeichen links unten und wählen dann "Fotobibliothek". Wählen Sie das entsprechende Foto durch Tippen aus. Bestätigen Sie im Kontrollfeld, dass Sie sämtliche Nutzungsrechte an dem Foto haben und dass der Norddeutsche Rundfunk die Aufnahme in seinen Angeboten nutzen darf. Setzen Sie dafür einen Haken links neben die Foto-Vorschau. Tippen Sie anschließend auf "Abschicken".

Sie müssen sich nur ein einziges Mal beim Start anmelden. Die App führt Sie dabei durch die einzelnen Schritte: Bitte erlauben Sie, dass das Handy Mitteilungen anzeigt. Das Handy meldet Sie automatisch an. Klicken Sie danach auf "Fertig". Die App fragt schließlich, ob Sie mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden sind. Wenn Sie zustimmen wollen, tippen Sie auf "Akzeptieren". Die App hat einen automatischen Benutzernamen angelegt. Entweder Sie ändern ihn direkt oder tippen gleich auf "Speichern".



Für das allererste Anmelden ist es erforderlich, dass die App zumindest zeitweise Push-Nachrichten anzeigen darf. Das gilt auch für den Fall, wenn Sie sich per E-Mail registrieren wollen. Geben Sie darum in den Einstellungen Ihres Telefons der App kurzfristig die Berechtigung, Mitteilungen anzuzeigen. Sobald Sie den Code aus der Bestätigungsmail in die App übertragen haben und die Anmeldung beendet ist, können Sie die Mitteilungen wieder ausschalten.