Klimaforscher treffen sich zu Kongress in Hamburg

Zum Start des Extremwetterkongresses in Hamburg haben führende Klimaforscherinnen und Klimaforscher sowie Meteorologinnen und Meteorologen einen verstärkten Kampf gegen die Erderwärmung gefordert. "Alle wichtigen Stellschrauben drehen sich unverändert in die falsche Richtung - die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nimmt immer noch zu", erklärte der Präsident des Deutschen Wetterdiensts und Vorsitzende der Weltorganisation für Meteorologie, Gerhard Adrian, am Mittwoch in der Hansestadt. Wetter und Klima würden "extremer".

AUDIO: Extremwetterkongress in Hamburg beginnt (1 Min)

Fegebank betont Bedeutung der Klimaforschung

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) wies in ihrer Eröffnungsrede auf die große Bedeutung der Klimaforschung hin. Der Kongress in Hamburg bringe Expertinnen und Experten zusammen. Er helfe dabei, die Bürgerinnen und Bürger für das "Menscheitsthema Klimawandel" zu sensibilisieren.

In den kommenden drei Tagen stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre aktuellen Forschungsergebnisse zu den Folgen des Klimawandels vor. Und zwar nicht nur den Fachkolleginnen und -kollegen, sondern einer breiten Öffentlichkeit. Gerade hier müsste die Wissenschaft besser werden und mehr auf die Menschen zugehen, meinte Adrian.

Es geht unter anderem um Corona-Effekte

Beim dem Kongress in der Hafencity geht es unter anderem um die Effekte der Corona-Pandemie auf Wetter und Klima, um Extremwetter auf See, um wetterbedingte Verkehrsunfälle und um sogenannte Fake News beim Thema Klimawandel. Ein weiteres Thema ist die große Arktisexpedition des Alfred-Wegener-Instituts.

